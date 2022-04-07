Кулеба: Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую

В рамках войны России против Украины битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С большими операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, с учетом того, как она готовится к этому", - отметил он.

По его словам, у России свой план, у Украины - свой, и результат этой битвы решится на поля боя.

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