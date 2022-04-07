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Отведенные на территорию Беларуси войска РФ пытаются оттянуть часть украинских подразделений по другим направлениям, - Минобороны

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Отведенные на территорию Беларуси войска РФ пытаются оттянуть часть украинских подразделений по другим направлениям, - Минобороны
Отведенные с севера Украины на территорию Беларуси войска РФ пытаются оттянуть часть украинских подразделений к украинско-белорусской границе по другим направлениям.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузянык, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня многие подразделения войск РФ выведены на территорию Беларуси, чтобы восстановить боеспособность. Таким образом, российская армия, проводя там демонстрационные действия, пытается оттянуть часть украинских подразделений по другим направлениям, чтобы они постоянно находились в районе украинско-белорусской границы в готовности к возможному наступлению", - сообщил Мотузянык на брифинге в четверг.

Кроме того, по его словам, все еще сохраняется возможность привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к вооруженной агрессии против Украины.

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"Там определенные подразделения все еще продолжают выполнять задачи по дежурству на белорусско-украинской границе. Под усиленную охрану взяты мосты, переправы и железнодорожные пути, оборудованы позиции для ведения огня из стрелкового оружия и боевой техники. Чтобы скрыть деятельность российских войск в приграничных с Украиной районах власти Беларуси ввели ограничения на передвижение там населения", - отметил спикер МО.

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Топ комментарии

  • Самсон 743bf56e
    іду по рідному місту Хмельницький і ********.Наші люди стоять в черзі в воєнкомат,я сам вже три рази ходив щоб взяли в армію,но мені сказали що за віком і станом здоровя не гожуся, НО по місту гуляють і розважаються зграї біжинців,мужиків,такі здорові як коні,такі бики що одним виглядом моглиб налякати москалів,а вони за юбками ховаються. а я мать його вьоб.Та це що робиться.Якого хера не беруть в армію ні старих ні молодих і здорових.Нам що перемога не потрібна? Чи може всі сподіваються що зеленський подивиться в очі путіну і все припиниться? Шо відтягувати,кого відтягувати,які війська.Та в нас тисячі ходять табунами без діла.Та з них можна цілий фронт зібрати.Негайно оголошуйте тотальну мобілізацію для ВСІХ.Всі підем і викинем цю наволоч з нашого дому.
  • Dust
    на правому березі на північ від Києва лісові масиви та три великих річки із широкимизаплавами, заболоченими ділянками та торфовищами - рр. Вуж, Тетерів та Ірпінь. Оорганізйте на них повноцінні лінії оборони із дотами та бункерами !
    все одно, ці лінії ************ - поки існує мордор нам спокою не буде.
  • Сергей Иванофф
    Помогайте войсками на востоке Украины, а Киев пережует и выплюнет эту оставшуюся треть рашистов!
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