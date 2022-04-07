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Разбитую российскими ракетами трассу Киев – Чоп начали ремонтировать. ВИДЕО

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Продолжается работа, чтобы украинцы скорее вернулись домой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Работаем, чтобы вы скорее смогли вернуться домой. Начался ямочный ремонт трассы Киев-Чоп, которая была повреждена в результате ракетного удара. Надеемся, вскоре проезд по ней будет восстановлен. Напоминаю - возвращаться в Киев и область пока опасно для жизни".
Надо еще немного подождать!", - говорится в сообщении.

Кроме этого в "Укравтодоре" сообщают, что 29 километров трассы М-06 Киев – Чоп, которую рашистские захватчики превратили в кладбище уничтоженной техники, очищено.

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Топ комментарии

  • Шимус
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    опять дороги делают
  • Gal
    "Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський. 18.02.22 (!!!)
    Джерело: https://censor.net/ua/n3317208
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