Китайские нефтеперерабатывающие компании боятся заключать новые контракты с Россией, - СМИ

Китайские государственные нефтеперерабатывающие компании придерживаются действующих контактов по поставкам нефти из России, но опасаются заключать новые соглашения из-за санкций против Москвы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что крупнейшие китайские нефтяные компании CNOOC, PetroChina и Sinochem не закупали российскую нефть, которая планировалась к отгрузке в мае, поскольку китайские государственные компании не хотят подозревать их в открытой поддержке России из-за покупки дополнительных объемов нефти.

"Государственные предприятия осторожны, поскольку их действия могут рассматриваться как позиция китайского правительства, и никто из них не хочет, чтобы его считали покупателем российской нефти", - отметил источник.

Кроме того, отмечается, что в Китае, несмотря на скидки на российскую нефть, есть вопросы к ее оплате и страхованию отгрузок.

В частности, китайская компания Sinopec столкнулась с проблемами при оплате даже по соглашениям, которые были заключены ранее, поскольку не подверженные риску государственные банки стремятся сократить финансирование сделок, связанных с российской нефтью.

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По информации собеседников агентства, один из китайских нефтеперерабатывающих заводов получил от подразделения Sinopec – компании Unipec – поручение найти замену российскому продукту.