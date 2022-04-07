Взрывы в Белгороде: теперь в РФ говорят, что Украина это обстреляла "Точкой-У"
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Следственный комитет Российской Федерации пришел к выводу, что причиной взрыва и пожара на складах в Белгороде стал обстрел ракетой "Точка-У" из Харьковщины. Ранее официальной версией россиян был удар с двух украинских вертолетов.
Об этом заявили в Следственном комитете РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Предварительно установлено, что 29 марта 2022 года около 20 часов украинские военнослужащие, применив тактический ракетный комплекс "Точка-У", осуществили с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее 3 пусков ракет", – говорится в сообщении.
В СК РФ сообщают, что ранения получили 8 российских граждан. Также из-за взрыва повреждена 21 единица техники. Сам склад – разрушен.