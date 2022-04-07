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В Николаевской области оккупанты после пыток убили свободовца Сергея Божко. ФОТО

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В Николаевской области российские оккупанты после пыток убили свободовца Сергея Божко.

Об этом сообщил заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

В Николаевской области оккупанты после пыток убили свободовца Сергея Божко 01

"В селе Лоцкино Николаевской области оккупанты замордовали свободовца Сергея Божко. ¦ Пытали в течение двух дней, прострелили локоть.

Когда орки отошли, родные обнаружили тело Сергея в яме на окраине села. Похоронили Сергея 19 марта", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Значит в селе есть полицай. Покойся с миром Украинец. Вечная память.
  • Pawlo Kit
  • Полтава и Харьков
    Царство небесне Герою. Смерть ворогам!
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