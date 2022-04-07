Журналисты и нардепы "ЕС" требуют от Концерна РРТ возобновить вещание "Прямого", "Эспрессо" и "5 канала"

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" вместе с журналистами пришли в Концерн РРТ с требованием возобновить эфирное вещание "Прямого", "Эспрессо" и "5 канала".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы как народные депутаты получили обращение от телеканалов. И получили, так же, как телеканалы, возмущение миллионов украинских зрителей, которые не поняли, что происходит. Хочу напомнить, что на этих телеканалах работает более 1500 журналистов, творческого коллектива", – сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

"До сих пор менеджмент и редакции не получили ответа, почему каналы выключили из эфира. Ни от Нацсовета, ни от СНБО, ни от Министерства информации. А потом сказали, что этот концерн РРТ просто исключил из эфира", – добавляет нардеп.

"Как народные депутаты мы начали разбираться, где находится руководство концерна РРТ. Во время войны руководитель концерна – в отпуске. Второй – катается по стране", – сообщила Геращенко.

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"Мы считаем эти действия информационной диверсией против президента Зеленского, против Украины и единства. Мы призываем все структуры, имеющие отношение к этой диверсии, прекратить ее, привлечь соответствующие телеканалы к информационному марафону согласно Указу президента Зеленского и выделить им время для вещания", - подчеркнула Ирина Геращенко.

"Это страшная война, которая очень дорого стоит украинскому народу. И ведется она за то, чтобы Украина не была россией. И вот эти люди, этот Данилов, который сейчас в отпуске, и это руководство концерна РРТ, которое без всяких оснований отключает – как раз превращают Украину в россию. Пусть подумают, кто они и какова их роль в этой войне", - подчеркнула нардеп Виктория Сюмар.

Отключение телеканалов – это антиукраинские шаги, убежден народный депутат Владимир Арьев.

"Единство, о котором все сегодня говорят, которое мы поддерживаем – это единство ради победы Украины. А не ради того, чтобы кто-то во власти продвигал свои "шкурные" интересы. И это власть должна помнить. Потому что Украина – не Россия. Украина объединяется ради ценностей, ради принципов и борется ради свободы – свободы слова, свободы мысли и демократии", – подчеркнул Арьев.

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