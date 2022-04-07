Сенат США одобрил упразднение статуса "наибольшего содействия" в торговле для России

Сенат Соединенных Штатов поддержал закон, лишивший Россию и Беларусь статуса "наибольшего содействия" в торговле из-за вторжения в Украину. Документ позволит повысить тарифы на импорт из этих двух стран.