Страны G7 запретили новые инвестиции в РФ, в том числе в области энергетики
Об этом говорится в заявлении G7, распространенном в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Страны G7 решительно осуждают ужасающие зверства российских вооруженных сил в Буче и других украинских городах.
"Мы по-прежнему полностью солидарны с Украиной и будем повышать цену этой войны для президента Путина", - говорится в совместном заявлении стран G7.
"Мы (лидеры G7, – ред.) запрещаем новые инвестиции в ключевые сферы российской экономики, в частности в отрасль энергетики", – говорится в заявлении глав государств и правительств "группы семи".
В ней также отмечается, что страны G7 будут "продолжать отключать российские банки от глобальной финансовой системы".
"Мы будем ужесточать давление, в частности, вводя дополнительные санкции против госкомпаний", - говорится в заявлении.
Также в G7 отметили, что будут продолжать принятие ограничительных мер и против представителей "российских элит и их родственников". В заявлении также говорится о готовности G7 принимать дальнейшие меры против ВПК России.