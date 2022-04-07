Страны G7 запретили новые инвестиции в РФ, в том числе в области энергетики

Лидеры стран "группы семи" приняли решение запретить новые инвестиции в "ключевые сферы" российской экономики.

Об этом говорится в заявлении G7, распространенном в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Страны G7 решительно осуждают ужасающие зверства российских вооруженных сил в Буче и других украинских городах.

"Мы по-прежнему полностью солидарны с Украиной и будем повышать цену этой войны для президента Путина", - говорится в совместном заявлении стран G7.

"Мы (лидеры G7, – ред.) запрещаем новые инвестиции в ключевые сферы российской экономики, в частности в отрасль энергетики", – говорится в заявлении глав государств и правительств "группы семи".

В ней также отмечается, что страны G7 будут "продолжать отключать российские банки от глобальной финансовой системы".

"Мы будем ужесточать давление, в частности, вводя дополнительные санкции против госкомпаний", - говорится в заявлении.

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Также в G7 отметили, что будут продолжать принятие ограничительных мер и против представителей "российских элит и их родственников". В заявлении также говорится о готовности G7 принимать дальнейшие меры против ВПК России.