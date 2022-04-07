Новости • Агрессия России против Украины, Война

Пропавших без вести будут тысячи, - Монастырский

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Пропавших без вести будут тысячи, - Монастырский
В ближайшие месяцы будут собираться данные о тысячах без вести пропавших украинцев, считает министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Бородянке Киевской области, где идет разбор завалов домов, разрушенных авиударами оккупантов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Думаю, ближайшие несколько месяцев уйдут на то, что мы будем собирать данные о без вести пропавших. Уверен, что это будут тысячи и тысячи имен", - сказал министр .

Глава МВД добавил: "Сегодня с несколькими сотнями людей из Бородянки нет контакта, они пропали без вести. Несколько сотен людей только в одной Бородянке".

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Топ комментарии

  • Office Den Haag
  • Super Gut
    Якби зелені гниди вчасно підготували прикордонні райони до війни, то можна було зберегти тисячі життів українців. Хоча кому я це кажу? Моральним дегенератам, які за гроші короновірусного фонду асфальтували дороги, а не лікували людей
  • Ан Мур
    Головний символ трагедії Бородянки - ці розбомблені будинки та люди під ними. Свідки розказували, як із страшним свистом пролітали й прицільно саме на багатоквартирні житлові будинки скидали потужні бомби рашистські лєтуни. Більшість таких домів зруйновані повністю або частково до самих фундаментів. Вижити в квартирах шансів не було. Але, схоже, що більшість мешканців устигли сховатися в підвали. І саме звідси починається найстрашніша частина трагедії Бородянки. Місцеві рятувальники та прості люди кинулися розбирати завали, щоб врятувати тих, хто опинилися заблокованими внизу. Але до міста заїхали колони ворожої техніки й почали розстрілювати людей на руїнах. Коли опісля представники комунальних структур звернулися до окупантів з проханням дозволити рятувальні роботи, ті відповіли категоричною забороною та погрозою вбивствами. І ті, хто вижили після бомбування, померли в жахливих муках у підвалах своїх домів.

    Ці виродки - не люди!

    Тарас Чорновіл
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