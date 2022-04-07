Три эвакуационных поезда заблокированы из-за обстрела путей в Славянске и Краматорске

В Славянске и Краматорске из-за обстрела путепровода на Донецкой железной дороге заблокированы три эвакуационных поезда.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг нанес авиаудар по путепроводу возле станции Барвенково, Донецкая железная дорога. Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов, как Славянск, Краматорск и Лиман. #дорога_життя для десятков тысяч наших граждан сейчас", - написал он в телеграм-канале.

По словам Камышина, временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.

"Ждем окончания обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещаем на вокзале до уточнения ситуации", - отметил глава "Укрзализныци".

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