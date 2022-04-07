Россияне перегруппировываются для наступления на востоке Украины, - Генштаб

Российские войска создают наступательную группировку на востоке Украины, а также наращивают авиационную составляющую и системы управления.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 7 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.

На Южнобужском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений ВСУ.

На Волынском – может бомбить с территории Беларуси объекты военной и гражданской инфраструктуры.

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На Полесском направлении активные действия противник не ведет. На Северском – завершает проведение перегруппировки и возобновляет боеспособность.

В Слобожанском направлении враг наращивает системы управления и связи. В 5 батальонных тактических групп противника блокируют и обстреливают Харьков. Оккупанты удерживают Изюм и пытаются наступать на Славянск и Барвинковое.

На Донецком и Таврическом направлениях враг наносит ракетно-бомбовые удары, ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Он пытается наступать в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасное.

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"Вероятно, оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону наших войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах", - отметили в Генштабе.