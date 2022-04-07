Россияне перегруппировываются для наступления на востоке Украины, - Генштаб
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 7 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.
"Основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
На Южнобужском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений ВСУ.
На Волынском – может бомбить с территории Беларуси объекты военной и гражданской инфраструктуры.
На Полесском направлении активные действия противник не ведет. На Северском – завершает проведение перегруппировки и возобновляет боеспособность.
В Слобожанском направлении враг наращивает системы управления и связи. В 5 батальонных тактических групп противника блокируют и обстреливают Харьков. Оккупанты удерживают Изюм и пытаются наступать на Славянск и Барвинковое.
На Донецком и Таврическом направлениях враг наносит ракетно-бомбовые удары, ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Он пытается наступать в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасное.
"Вероятно, оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону наших войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах", - отметили в Генштабе.