Членство России в Совете ООН по правам человека приостановлено

Право России на членство в Совете ООН по правам человека приостановлено 7 апреля.

Как сообщает Ценор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он отметил: "Право России на членство в Совете ООН по правам человека только что приостановлено. Военным преступникам не место в органах ООН, направленных на защиту прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и избрали правильную сторону истории".

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