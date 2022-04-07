Поддержка курса рубля истощает военный потенциал России, - Минфин США

Заместитель министра финансов США Уолли Адеем рассказал, что попытки России поддержать курс рубля исчерпают ее ресурсы для ведения войны против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Адеем в интервью CNN.

По его словам, он вместе с европейскими партнерами работал, чтобы ввести разрушительные санкции против российской экономики.

"Из-за этого они берут деньги, которые зарабатывают от продажи ресурсов за границей, и заставляют своих экспортеров возвращать свою выручку в Россию и покупать рубли", - сказал Адеем.

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Также он добавил, что каждый раз, когда они берут доллары или евро, и возвращают их в Россию, или заставляют свои компании покупать рубли, это истощает их ресурсы для продолжения войны.

Адеем отметил, что Европа обязана отключиться от российской энергетики, что она и начала делать.

Кроме того, в настоящее время работа Минфина сосредоточена на том, чтобы предотвращать уклонение от санкций и преследовать "российскую военную машину".