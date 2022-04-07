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Поддержка курса рубля истощает военный потенциал России, - Минфин США

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Поддержка курса рубля истощает военный потенциал России, - Минфин США
Заместитель министра финансов США Уолли Адеем рассказал, что попытки России поддержать курс рубля исчерпают ее ресурсы для ведения войны против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Адеем в интервью CNN.

По его словам, он вместе с европейскими партнерами работал, чтобы ввести разрушительные санкции против российской экономики.

"Из-за этого они берут деньги, которые зарабатывают от продажи ресурсов за границей, и заставляют своих экспортеров возвращать свою выручку в Россию и покупать рубли", - сказал Адеем.

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Также он добавил, что каждый раз, когда они берут доллары или евро, и возвращают их в Россию, или заставляют свои компании покупать рубли, это истощает их ресурсы для продолжения войны.

Адеем отметил, что Европа обязана отключиться от российской энергетики, что она и начала делать.

Кроме того, в настоящее время работа Минфина сосредоточена на том, чтобы предотвращать уклонение от санкций и преследовать "российскую военную машину".

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Топ комментарии

  • Office Den Haag
    "

    Трагедія Бородянки, яка може виявитися ще більшою за бучанську... Тут менше було розстрілів. Хоча, це ще рано стверджувати. Тіла вбитих рашистами також знаходять на вулицях та в дворах. Щоправда, рідше. Поки ще не натрапляли на місця масових поховань і катівні. Хоча й тут щось стверджувати зарано.

    Але головний символ трагедії Бородянки - ці розбомблені будинки та люди під ними. Свідки розказували, як із страшним свистом пролітали й прицільно саме на багатоквартирні житлові будинки скидали потужні бомби рашистські лєтуни. Більшість таких домів зруйновані повністю або частково до самих фундаментів. Вижити в квартирах шансів не було. Але, схоже, що більшість мешканців устигли сховатися в підвали. І саме звідси починається найстрашніша частина трагедії Бородянки. Місцеві рятувальники та прості люди кинулися розбирати завали, щоб врятувати тих, хто опинилися заблокованими внизу. Але до міста заїхали колони ворожої техніки й почали розстрілювати людей на руїнах. Коли опісля представники комунальних структур звернулися до окупантів з проханням дозволити рятувальні роботи, ті відповіли категоричною забороною та погрозою вбивствами. І ті, хто вижили після бомбування, померли в жахливих муках у підвалах своїх домів.

    Зараз рятівники, відразу після розмінування починають розбір завалів. Звісно, що за місяць часу там ніхто не міг вижити. Але й досі невідома навіть приблизна кількість закатованих рашистами в такий страшний спосіб людей. Злочини проти мирних мешканців Бородянки - ще один приклад жахливого геноциду проти українців.

    Ці виродки - не люди!"
  • Aks World
    Такие мощные санкции, что курс уже 75 рублей за доллар, ещё меньше, чем до войны. И они спокойно по этому курсу покупают все что им надо с АлиЭкспресс.
    Как выше написали, пока Европа покупает нефти газа на 800 млн в день, то эта песня будет вечной.
    Но тут тоже надо понять что игра очень тонкая. Если ввести полное эмбарго, то цена взлетит в 2 раза и рф все равно заработает свое на поставках нефти в Азию. Надо просто обрушить цену до 40 долларов, как в 14 году. А вот как это сделать нужно спросить у Обамы. Как вариант, объявить новый суперужасный штамм коронки и на месяц все предприятия остановить. Тогда вообще увидим минусовую цену, как 2 года назад
  • 1sarmat
    Россия тратит на военные операции в Украине более 20 млрд долларов в сутки. Об этом сообщает консалтинговая компания Consultancy со ссылкой на исследования Centre for Economic Recovery и EasyBusiness, а также данные компании Civitta.

    Прямой ущерб от боевых действий первых пяти дней войны, включая подтвержденные потери военной техники, обошелся России примерно в 7 млрд долларов, говорится в исследовании.

    Кроме того, прогнозируется, что ущерб от гибели людей обернется для России потерей 2,7 млрд долларов в последующие 40 лет.
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