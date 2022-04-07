Тела более 400 убитых оккупантами гражданских уже нашли на территории Киевщины, - Геращенко

Сейчас известно о более чем 400 убитых мирных гражданах Украины на территории Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"К настоящему времени уже известно о более чем 400 убитых мирных гражданах на территории Киевской области. Но это число будет расти еще больше и больше", - рассказал он.

По словам Геращенко, уже известны фамилии руководителей военных подразделений россии уровня батальонов и рот, которые находились на территории Бучи, Гостомеля и Ирпеня.

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"Наши разведчики взяли эти данные, и они известны прокурорам, которые будут вести это дело, и делать так, чтобы ни один подонок не ушел от правосудия. Понятно, что все эти военные преступники знают о своих преступлениях, знают, что они известны. И мы понимаем, что, возможно, они будут всегда сидеть в российской федерации и не выезжать за ее пределы, но если они будут выезжать за ее пределы, то будут срабатывать механизмы Интерпола для того, чтобы их искать", - добавил советник главы МВД.

Кроме того, отметил он, сейчас в социальных сетях есть много инициатив и призывов "для создания украинского Моссада, который бы находил где угодно и уничтожал тех лиц, которые причастны к убийству гражданских лиц, к их пыткам".

"На улицах Бучи были найдены после освобождения 28 тел погибших. Кроме того, в городе Буча, в детском лагере "Подснежник", было найдено 5 тел погибших украинцев, которых пытали в подвале спецназовцы одного из российских военных подразделений. У четырех из них были связаны руки за спиной... Их подвергали пыткам. У одного из них была разбита голова ударом приклада. Других застрелили", - рассказал Геращенко.

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