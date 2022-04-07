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"Парад пленных" украинских морпехов - кремлевский фейк: "Не верьте ордынской нечисти"

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"Парад пленных" украинских морпехов - кремлевский фейк: "Не верьте ордынской нечисти"
Информация о "параде пленных" украинских морпехов, публиковавшаяся росСМИ, является постановкой.

Об этом пишет Ростислав Семкив, сообщает Цензор.НЕТ.

Доказательством тому служит то, что на "пехотинцах" отсутствуют элементы военной формы, которые обычно носят настоящие морские пехотинцы.

Также карманы разгрузок на "пленниках" заполнены, а не пустые, что должно быть при задержании бойцов. Карманы разгрузок закрыты, что также не разрешается при задержании пленных.

В то же время на рукавах всех "пленных" кроме двух нет желтого или синего скотча. Их используют украинские военные, чтобы отличить свои подразделения от вражеских.

Несмотря на то, что военные пробыли в окружении более 2 недель, все выглядят хорошо выбритыми, никто не загрязнен сажей и не имеет на себе рваной одежды.

Ранее кремлевские пропагандисты опубликовали видео, на котором, якобы более двухсот морпехов 503-го ОБМП сдаются в плен рашистам.

503 ОБМП в Facebook сообщил: "Друзья, не верьте ордынской нечисти! 503 ОБМП никому не сдавался и продолжает давать оккупантам тягла там где это необходимо!".

Читайте: Так делают только перед капитуляцией, - экс-пленный Жемчугов о возможном обмене пленными

Парад пленных украинских морпехов - кремлевский фейк: Не верьте ордынской нечисти 01

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Топ комментарии

  • Greg Simon
    Жодному слову москалів вірити не можна, абсолютно!
    Таксамо як і угоди підписані з ними не варті навіть паперу на якому вони написані.

    Все що пишуть москалі потрібно навчитись сприймати навпаки, тоді це більш-менш буде схоже на правду.
  • Office Den Haag
    "У нас цю абсолютно вірну цитату Анджея Дуди протрактували, як звернення до Макрона. От тільки не зовсім сходиться. З тих польських матеріалів, які переглядав, бачив жорсткий випад на адресу президента Франції лише від прем'єра Польщі. А слова президента Дуди польські видання подають без конкретного адресата, тобто, як спрямовані всім охочим зайвий раз поговорити з пуйлом. Пан Дуда це застереження ще й прив'язав до іншого вислову стосовно геноциду на Київщині, наголошуючи, що не можна про щось розмовляти з людиною, яка не виконує жодної домовленості й обіцянки, а також коїть злочини проти людяності. А ще тут чітка фраза, що путіну треба ставити ультиматуми, а не сюсюкатися з ним.

    І ви впевнені, що це лише до Макрона або Шольца звернення?











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  • Совестно за Брата
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