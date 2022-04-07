Финская таможня задержала музейные ценности на 42 миллиона евро, которые везли в Россию
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Таможня Финляндии приостановила возвращение в Россию произведений искусства общей стоимостью 42 млн евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает ERR.
Данные произведения искусства из российских музеев ранее были одолжены на какой-то период Италии и Японии. Теперь они останутся на складе, за который отвечает финское музейное агентство.
Чиновники финской таможни пояснили, что произведения искусства относятся к предметам роскоши, которые внесены в санкционный список Евросоюза.
При этом, по сообщению таможни, в нарушении санкционных ограничений подозревается около 10 человек.