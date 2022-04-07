Мы понесли значительные потери войск. Это трагедия, - Песков
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что потери России в войне с Украиной "значительны".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире Sky News.
Отвечая на вопрос, была ли война унижением для России, учитывая количество утраченных войск, он ответил: "Нет, это неправильное понимание того, что происходит".
Но в редком признании России о том, насколько плохо пошла война, он признал: "У нас есть значительные потери войск. И это большая трагедия для нас".