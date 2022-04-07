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Россия не идет с нами на контакт, – руководитель Пентагона Остин-Ллойд

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Россия не идет с нами на контакт, – руководитель Пентагона Остин-Ллойд
Диалог между военными ведомствами США и России в последние месяцы "продвигается не слишком успешно", поскольку российская сторона не отвечает.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.

"По вопросу о взаимодействии с российскими коллегами – я и генерал (Марк Милли) часто связывались с нашими коллегами в России, чтобы попытаться убедиться, что мы поддерживаем диалог", – сказал Остин на слушаниях в сенате США.

Однако он отметил, что с середины февраля "россияне не отвечают".

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Топ комментарии

  • Сергій Хоменко 6860486c
    Заведите флот в чёрное море, и сразу выйдут на контакт
  • Евгений Новиков 5b7f7ed5
    Так а ви постукайте томагавками )
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Остіне, бачу що ти не москаль. Контакт може бути тільки один: Шойгу раком перед тобою, ну а ти, брате...
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