Россия не идет с нами на контакт, – руководитель Пентагона Остин-Ллойд

Диалог между военными ведомствами США и России в последние месяцы "продвигается не слишком успешно", поскольку российская сторона не отвечает.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.

"По вопросу о взаимодействии с российскими коллегами – я и генерал (Марк Милли) часто связывались с нашими коллегами в России, чтобы попытаться убедиться, что мы поддерживаем диалог", – сказал Остин на слушаниях в сенате США.

Однако он отметил, что с середины февраля "россияне не отвечают".

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