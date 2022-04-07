Не отвечать на звонки с +380, не верить украинским СМИ и читать "Красную звезду" - в армии РФ усиливают пропаганду. ДОКУМЕНТ

РФ ужесточает пропаганду среди личного состава военных учебных центров. Об этом говорится в письме начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаила Матвиевского руководителям учебных центров.

Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.









"В частности, Матвиевский требует довести до личного состава запрет отвечать на звонки и сообщения по телефонным номерам с кодами "+375, +380" (Беларусь, Украина). Если, все же, вызов принят, все сказанное собеседником по определению воспринимать как ложь и провокацию (независимо от содержания разговора). После этого заблокировать номер собеседника на своем телефоне, затем обратиться к оператору мобильной сети также по поводу блокировки абонента. Пропаганда также должна включать разъяснения о "плюсах" участия в войне с Украиной. А именно о социальных гарантиях и повышенных выплатах", - говорится в письме.

Кроме этого, уже традиционно, все украинские и "другие" ресурсы объявляются распространяющими фейки и недостоверную информацию. Все военнослужащие обязуются каждый день ознакомливаться с содержанием газеты "Красная звезда".

"Все это продолжает политику полной информационной самоизоляции РФ и внедрение пропаганды на уровне Северной Кореи. Любое внешнее влияние (независимо от качества и тематики контента) по определению объявляется враждебным", - говорится в сообщении.

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