Российские военные похитили более 100 человек в Мелитополе, - мэр Федоров

В Мелитополе, который заняли российские войска, количество похищенных ими людей превысило сотню.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня сложная ситуация с похищением жителей города. Уже похищают преподавателей нашего педагогического университета. Всего более 100 человек уже", - отметил он.

Также читайте: В оккупированном Мелитополе – мародерство и грабежи, – мэр Федоров

Создан специальный Телеграмм-канал, где сообщается информация о похищенных жителях города.

Кроме того, по словам Федорова, задержан и один из местных коллаборантов - депутат горсовета Александр Фалько.