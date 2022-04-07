Российские военные похитили более 100 человек в Мелитополе, - мэр Федоров
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В Мелитополе, который заняли российские войска, количество похищенных ими людей превысило сотню.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня сложная ситуация с похищением жителей города. Уже похищают преподавателей нашего педагогического университета. Всего более 100 человек уже", - отметил он.
Создан специальный Телеграмм-канал, где сообщается информация о похищенных жителях города.
Кроме того, по словам Федорова, задержан и один из местных коллаборантов - депутат горсовета Александр Фалько.