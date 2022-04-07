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Украинская ПВО будет сбивать военные самолеты России при попытке попасть в Приднестровье, - Генштаб

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Украинская ПВО будет сбивать военные самолеты России при попытке попасть в Приднестровье, - Генштаб
В случае намерения России перебросить военные самолеты на территорию приднестровской молдавской республики, украинские силы ПВО будут сбивать воздушные цели.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.

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"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты с РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", - подчеркнул начальник управления.

Напомним, 6 апреля в Генштабе ВСУ отметили, что враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики для поддержания наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполя осуществляется подготовка для приема русских самолетов.

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Топ комментарии

  • Propan
    Це правильна та вчасна заява!
  • Андрей Кайнаран
    Будь-які кацапські літаки, навіть цивільні, оскільки кацапня і на них зможе перекидати орків, у нашому повітряному просторі потрібно збивати. Повітряний простір же закритий.
  • vadyan
    Немного не в тему.
    Сегодня ночью группа Pink Floyd и их лидер Дэвид Гилмор впервые за 29 лет выпустят новую песню, посвященную Украине. В песне будет отрывок лидера Бумбокса Андрия Хлывнюка "Ой у лузі червона калина", Гилмор лично позвонил Хлывнюку в госпиталь и попросил разрешения сделать эту вставкв.
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