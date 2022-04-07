Безработица в РФ в 2022 году может возрасти более чем вдвое, - Bloomberg

По итогам 2022 года безработица в РФ может возрасти более чем в два раза и превысить 9% впервые за последние 10 лет. По оценкам экспертов, в зоне риска около 2 млн. рабочих мест.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на мартовский опрос аналитиков Bloomberg.

"Это напоминает начало 90-х годов, когда в России начались реформы и закрывались заводы", – отметил в разговоре с агентством профессор НГУ ВШЭ, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.

Согласно прогнозу фонда "Центр стратегических разработок", к концу 2022 г. в зоне риска в РФ будет около 2 млн рабочих мест, а улучшение ситуации ожидается только в 2023 году.

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Кризис на рынке рабочих мест будет разворачиваться постепенно. Под давлением власти фирмы могут выбрать сокращение зарплат, неполный рабочий день или неоплачиваемый отпуск вместо увольнения. Многие иностранные компании, которые заявили о планах покинуть Россию, пока продолжают выплачивать зарплаты.

Плохая демографическая ситуация и отъезд сотен тысяч людей в поисках лучших возможностей за границу создадут еще большее давление на рынок труда, особенно если Россия станет менее предпочтительным направлением для трудовых мигрантов.

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"Рост безработицы может быть постепенным, а пик ниже, чем можно было бы ожидать для экономического шока такого масштаба", – считает эксперт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Ранее сообщалось, что экономические санкции вынуждают Россию пытаться поддерживать курс рубля. А это истощает ресурсы, которые используются для ведения войны в Украине.