Pink Floyd впервые за 30 лет выпустит новую песню. В треке в поддержку Украины используют вокал Хливнюка

Легендарная британская рок-группа Pink Floyd впервые с 1994 года выпустит новую песню. Она записана в поддержку украинского народа.

Песня под названием Hey Hey Rise Up ("Эй, эй, вставай") выйдет 8 апреля. Все средства от продаж пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

Записанный на прошлой неделе трек содержит вокал украинского музыканта Андрея Хливнюка, взятого из клипа, опубликованного в Инстаграмме. В нем Хливнюк поет песню "Ой у лузі червона калина" на Софийской площади в Киеве.

"Мы, как и многие из них (украинцев – Ред.), чувствуем ярость и разочарование этого подлого акта вторжения против независимой, мирной демократической страны. Многие люди были убиты одним из самых больших государств мира", - отметил гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, у которого невестка из Украины.

Недавно благотворительный фонд All Within My Hands Foundation легендарной группы Metallica пожертвовал 500 000 долларов США в помощь украинским беженцам.