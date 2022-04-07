Pink Floyd впервые за 30 лет выпустит новую песню. В треке в поддержку Украины используют вокал Хливнюка
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Metro.
Песня под названием Hey Hey Rise Up ("Эй, эй, вставай") выйдет 8 апреля. Все средства от продаж пойдут на гуманитарную помощь для Украины.
Записанный на прошлой неделе трек содержит вокал украинского музыканта Андрея Хливнюка, взятого из клипа, опубликованного в Инстаграмме. В нем Хливнюк поет песню "Ой у лузі червона калина" на Софийской площади в Киеве.
"Мы, как и многие из них (украинцев – Ред.), чувствуем ярость и разочарование этого подлого акта вторжения против независимой, мирной демократической страны. Многие люди были убиты одним из самых больших государств мира", - отметил гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, у которого невестка из Украины.
Недавно благотворительный фонд All Within My Hands Foundation легендарной группы Metallica пожертвовал 500 000 долларов США в помощь украинским беженцам.