Одна женщина погибла в результате обстрела российскими оккупантами в Харьковской области, - Синегубов

В результате обстрела российскими оккупантами в Харьковской области погибла одна женщина, 14 человек были ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Враг от своего бессилия продолжает атаковать мирное население. В районе Алексеевки, Салтовки, ХТЗ оккупанты снова из артиллерии обстреляли жилые районы. К сожалению, в Харькове и районе - 14 пострадавших, 1 женщина погибла. Несколько минут назад получили прилеты ракетами по одному из районов города", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, Изюмское направление остается критическим.

"Враг будет пытаться перебросить туда большое количество техники, которую наши ВСУ, поверьте, уничтожают каждый день. Также сегодня в Харьковском районе силы специальных операций ВСУ уничтожили одну из вражеских установок "Град" вместе с экипажем", - добавил он.

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