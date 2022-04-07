Одна женщина погибла в результате обстрела российскими оккупантами в Харьковской области, - Синегубов
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В результате обстрела российскими оккупантами в Харьковской области погибла одна женщина, 14 человек были ранены.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Враг от своего бессилия продолжает атаковать мирное население. В районе Алексеевки, Салтовки, ХТЗ оккупанты снова из артиллерии обстреляли жилые районы. К сожалению, в Харькове и районе - 14 пострадавших, 1 женщина погибла. Несколько минут назад получили прилеты ракетами по одному из районов города", - говорится в сообщении.
По словам Синегубова, Изюмское направление остается критическим.
"Враг будет пытаться перебросить туда большое количество техники, которую наши ВСУ, поверьте, уничтожают каждый день. Также сегодня в Харьковском районе силы специальных операций ВСУ уничтожили одну из вражеских установок "Град" вместе с экипажем", - добавил он.