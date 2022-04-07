Кабмин в ближайшее время введет эмбарго на торговлю с РФ, - Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский обсудили возможность введения эмбарго на торговлю товарами из РФ.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера во время совещания обсудили с Президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о введении Украиной эмбарго на торговлю товарами из РФ. Украина полностью остановила импортные и экспортные операции с государством-агрессором с начала войны. В ближайшее время закрепим это правительственными решениями, чтобы всем была понятна необратимость расторжения наших отношений с государством-агрессором", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, Украина рассчитывает, что мир введет мощное нефтяное эмбарго.

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