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Кабмин в ближайшее время введет эмбарго на торговлю с РФ, - Шмыгаль

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Кабмин в ближайшее время введет эмбарго на торговлю с РФ, - Шмыгаль
Премьер Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский обсудили возможность введения эмбарго на торговлю товарами из РФ.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера во время совещания обсудили с Президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о введении Украиной эмбарго на торговлю товарами из РФ. Украина полностью остановила импортные и экспортные операции с государством-агрессором с начала войны. В ближайшее время закрепим это правительственными решениями, чтобы всем была понятна необратимость расторжения наших отношений с государством-агрессором", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, Украина рассчитывает, что мир введет мощное нефтяное эмбарго.

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Топ комментарии

  • Yakov Yakov
    всіх критикують, а самі не запровадили.
  • ODNAKO
    Це саме має стосуватись Білорусії, а то влада лишить дірку для бариг, подивимось.
  • Oleksandr Onys
    Нарешті. А то ці всі "існують різні росії" ну якось зовсім не туди було
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