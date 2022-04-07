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Россию исключили из Совета по правам человека ООН, а впоследствии она решила выйти оттуда сама

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Россию исключили из Совета по правам человека ООН, а впоследствии она решила выйти оттуда сама
Право России на членство в Совете ООН по правам человека приостановлено 7 апреля, но после этого в РФ заявили, что это решение они приняли самостоятельно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские СМИ.

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

"Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека", - сказал Кузьмин уже после принятия Генассамблеей ООН решения о приостановлении членства РФ в Совете.

Также, конечно, Кузьмин отметил, что РФ рассматривает решение о приостановлении членства в СПЧ ООН как неправомерный и политизированный шаг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство России в Совете ООН по правам человека приостановлено

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Топ комментарии

  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    рабам права людини
    не зрозумілі та й не потрібні
  • Шпилли Вилли 12d74af3
    с собеза гнать надо тварей и бойкот мировой выродкам!!!
  • Саша Пончик
    Хрясь по касапскому иплу.
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