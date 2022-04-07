Польша требует создания международной комиссии по расследованию военных преступлений России в Украине, - Моравецкий
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Польша приветствует принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая останавливает членство России в Совете ООН по правам человека и требует создания международной комиссии по расследованию военных преступлений России в Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Перед лицом ужаса у Украины не было другого выхода. Но этого недостаточно. Россия должна быть привлечена к ответственности за ужасные и массовые преступления против мирного населения. Мы требуем создания международной комиссии по расследованию военных преступлений России в Украине", - написал Моравецкий.