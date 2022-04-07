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Польша требует создания международной комиссии по расследованию военных преступлений России в Украине, - Моравецкий

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Польша требует создания международной комиссии по расследованию военных преступлений России в Украине, - Моравецкий
Польша приветствует принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая останавливает членство России в Совете ООН по правам человека и требует создания международной комиссии по расследованию военных преступлений России в Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Перед лицом ужаса у Украины не было другого выхода. Но этого недостаточно. Россия должна быть привлечена к ответственности за ужасные и массовые преступления против мирного населения. Мы требуем создания международной комиссии по расследованию военных преступлений России в Украине", - написал Моравецкий.

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Такое ощущение что Моравецкий чистый Украинец и Бандеровец.
  • Дорогой Я
    Справжні друзі.
  • Дмитрий Сириус
    Спасибо Польше и всем нашим союзникам! Каждый как говориться "по кирпичику" поможет и будет нам всем общая победа над нынешней империей зла и нечистью!
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