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На Восточном направлении отбиты 6 атак, уничтожены до 90 оккупантов, 4 танка, 1 самолет, - ОТГ "Схід"

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На Восточном направлении отбиты 6 атак, уничтожены до 90 оккупантов, 4 танка, 1 самолет, - ОТГ "Схід"
7 апреля, российские фашистские войска совершили 6 атак позиций украинских защитников в районе оперативно-тактической группировки "Схід".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "В результате боев потери врага составили: личного состава – до 90; танков – 4; БМП – 5; АТ – 9; самолетов – 1; БПЛА – 3

Подходят к концу очередніе сутки героического сопротивления украинского народа нашествию русской орды. Кремлевские бандиты не оставили свои захватнические планы, поэтому украинские войска продолжают битву, уничтожают врага и каждый день приближают победу Украины".

Читайте: Враг продолжает подготовку к наступательной операции на востоке Украины, - Генштаб

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Топ комментарии

  • Дорогой Я
    На 90 крьіс мир стал чище. Спасибо, ЗСУ!
    Слава Україні!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    війскові пишуть що біля Ізюму трупаки рашистів нема де складати... Їх дуже багато. Дуже.
  • Amber
    Чим більше вбитих орків , тим більше життів збережено украінцям 😠
    ми іх не чекали на своій землі - отож всі рашисти повинні здохнути !!
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