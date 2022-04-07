На Восточном направлении отбиты 6 атак, уничтожены до 90 оккупантов, 4 танка, 1 самолет, - ОТГ "Схід"

7 апреля, российские фашистские войска совершили 6 атак позиций украинских защитников в районе оперативно-тактической группировки "Схід".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "В результате боев потери врага составили: личного состава – до 90; танков – 4; БМП – 5; АТ – 9; самолетов – 1; БПЛА – 3

Подходят к концу очередніе сутки героического сопротивления украинского народа нашествию русской орды. Кремлевские бандиты не оставили свои захватнические планы, поэтому украинские войска продолжают битву, уничтожают врага и каждый день приближают победу Украины".

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