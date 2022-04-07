Сейм Латвии назначил 9 мая днем памяти погибших украинцев

В четверг, 7 апреля, Сейм Латвии в финальном чтении поддержал предложение назначить 9 мая 2022 года днем траура по украинцам, погибшим в результате агрессивной войны РФ - гражданскими жителями и защитниками Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Предложение поддержал 61 депутат, против проголосовали 18.

Отдельные оппозиционные депутаты в дебатах призвали выбрать для этой цели другую дату, например 24 февраля, мотивируя это тем, что назначение траура на 9 мая кажется попыткой скрыто запретить празднование и использовать трагедии в Украине для внутренних политических целей.

Также читайте: Латвия приняла решение об отказе от российского газа

Одобренный проект предусматривает, что в день траура государственные флаги будут приспущены. На резиденции президента, здания Кабмина и Сейма рядом разместят и флаг Украины. Государственные и местные органы власти в этот день не могут организовывать развлекательные мероприятия и праздники – разрешение на них не будут давать.

Ранее Сейм одобрил поправки к законодательству по символике, выражающей одобрение вооруженной агрессии, причислив к такой, в частности, символы Z и V.