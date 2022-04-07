На Донбассе отбиты 7 атак врага. Уничтожены 4 танка, 10 единиц бронетехники и 2 артсистемы противника, - штаб ООС
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В Донецком и Луганском направлении украинские защитники продолжают отбивать атаки врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши военніе нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 10 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники, 2 артиллерийские системы противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и четыре беспилотных летательных аппарата врага.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"