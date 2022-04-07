В Молдове будут штрафовать за георгиевскую ленту и символы рашистов "Z" и "V"

В Молдове запретили георгиевскую ленту, а также символы "Z" и "V", используемые российскими войсками при вторжении в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Необходимые поправки в законодательство одобрил парламент Молдовы на заседании 7 апреля.

Молдове запрещаются "символы и атрибуты, пропагандирующие военную агрессию, военные преступления и преступления против человечности".

Парламентарии также проголосовали за поправки в Кодекс о правонарушениях, согласно которым физических и юридических лиц, производящих, демонстрирующих или распространяющих запрещенные символы, будут штрафовать. Физлицам грозит штраф до 9 тыс. леев или до 60 часов общественных работ, а юридическим – штраф до 18 тыс. леев.

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