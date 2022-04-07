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"Если мир хочет, чтобы война закончилась, нужно очень быстро предоставить нам тяжелое оружие", – Зеленский

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"Если мир хочет, чтобы война закончилась, нужно очень быстро предоставить нам тяжелое оружие", – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что без тяжелого оружия война может затянуться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в интервью индийскому СМИ Republic Media Network.

"Мы сдаваться не собираемся. А без тяжелого оружия это будет более долгий процесс войны. Мы будем отбиваться, они потом снова могут пойти, получить новую технику, накопят еще армию и снова пойдут на нас, будут оккупировать новые города. А мы снова будем бороться. Поэтому пока наше государство без тяжелого оружия – это война на более длительный срок… Если мир хочет, чтобы война закончилась, нужно очень быстро предоставить нам тяжелое оружие. И мы будем крепкими", - подчеркнул президент.

Читайте: Украина не контролирует свои морские порты в оккупированных городах, там постоянно идут бои, - Зеленский

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    нам надати... хтось шось нам винен...
    легко когось винуватити у своїх проё*** , у своїй впертості і недалекоглядності...
    у пофігізму до військових потреб і легкому триньканню грошей на все шо завгодно, але не на озброєння... теж винен хтось ?
    колись оця артистична позиція вимог та докорів набридне світу... (не дай Боже, звісно)
  • Baraban
    Дайте то,подайте єто.А що зробив за три роки для ЗСУ?
  • drowsy_cat
    От що робить чарівний пендель. Зе точно читає коменти на ЦЕНЗОРІ.
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