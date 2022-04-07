Беларусь вводит госрегулирование цен на туалетную бумагу, подгузники и зубную пасту

Беларусь вводит госрегулирование цен на ряд непродовольственных товаров, соответствующее решение подписал премьер-министр Роман Головченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В список вошли мыло, туалетная бумага, бумажные салфетки, подгузники, гигиенические пакеты, синтетические моющие и чистящие порошкообразные, зубная паста, обувь для детей, чулочно-носочные изделия для детей.

Постановление также уточняет перечень товаров первой необходимости и лекарств, подвергающихся "жесткому" регулированию цен, снижает предельные размеры оптовых и торговых надбавок на мясо, хлеб и макаронные изделия, вносит поправки в ценовое регулирование плодоовощной продукции.

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