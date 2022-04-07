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Украина не хочет захватывать РФ, ни одного городка, мы воюем за свою землю, - Зеленский

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Украина не хочет захватывать РФ, ни одного городка, мы воюем за свою землю, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не планирует нападать на РФ и захватывать страну-агрессора.

Об этом глава государства заявил в интервью индийскому СМИ Republic Media Network, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не хотим захватывать Российскую Федерацию. Никогда об этом не думали, ни одного городка, ни одного человека. Нам все это не нужно, мы сражаемся только за свою землю", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Украина никогда не использовала оружие, чтобы атаковать территорию РФ.

"Мы используем оружие для того, чтобы защищаться от тех, кто наступает на нас", - добавил глава государства.

Читайте: "Если мир хочет, чтобы война закончилась, нужно очень быстро предоставить нам тяжелое оружие", – Зеленский

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Топ комментарии

  • Сергій Осадчий
    Це ти хлопче поспішив.. поспішив за українців розписуватись
  • Нина Лабунская
    До складу нашої землі входить ВСЯ Донецька та Луганська області!!! А не так як ти розповідаєш про "домовленості" про відвід російських військ на межі на 23.02.2022 року! То є НАША земля!
  • Бенина Мама
    Этот понос слов когда-нибудь закончится???
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