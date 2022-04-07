Украина не хочет захватывать РФ, ни одного городка, мы воюем за свою землю, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не планирует нападать на РФ и захватывать страну-агрессора.

Об этом глава государства заявил в интервью индийскому СМИ Republic Media Network, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не хотим захватывать Российскую Федерацию. Никогда об этом не думали, ни одного городка, ни одного человека. Нам все это не нужно, мы сражаемся только за свою землю", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Украина никогда не использовала оружие, чтобы атаковать территорию РФ.

"Мы используем оружие для того, чтобы защищаться от тех, кто наступает на нас", - добавил глава государства.

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