РФ является самой большой угрозой на планете для свободы, безопасности и концепции прав человека, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о зверствах российских оккупантов в Киевской области.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Пока российское государство и российские военные являются самой большой угрозой на планете для свободы, для безопасности человека, для концепции прав человека как такового. После Бучи это уже очевидно.

А начались работы еще и по разбору завалов в Бородянке... Там гораздо страшнее", - отметил глава государства.

"А что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские военные натворили в Мариуполе? Там почти на каждой улице – то, что мир увидел в Буче и других городках Киевской области после ухода российских войск. Такая же жестокость. Такие же страшные преступления", - добавил Зеленский.

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