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РФ является самой большой угрозой на планете для свободы, безопасности и концепции прав человека, - Зеленский

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РФ является самой большой угрозой на планете для свободы, безопасности и концепции прав человека, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал о зверствах российских оккупантов в Киевской области.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Пока российское государство и российские военные являются самой большой угрозой на планете для свободы, для безопасности человека, для концепции прав человека как такового. После Бучи это уже очевидно.

А начались работы еще и по разбору завалов в Бородянке... Там гораздо страшнее", - отметил глава государства.

"А что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские военные натворили в Мариуполе? Там почти на каждой улице – то, что мир увидел в Буче и других городках Киевской области после ухода российских войск. Такая же жестокость. Такие же страшные преступления", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Роман Кокоровець
    да ви шо це ж наш майбутній гарант безпеки ! та сторона ...
  • Панас Стець
    рашизм-фашизм, загрозу всьому Світу, потрібно знищити. це колективний обов,язок всього людства.
  • Bat'kowic Pablo
    отже, якщо ворожий агент їздить до військових й проводить підривну діяльність серед них же, так? вже "обробляє" наших захисників України під прикриттям "консультацій", будь-чого. ну, з ним усе давно ясно. А як будуть називатися військові, котрі його слухають й дозволяють йому це робити? В них же є посадові інструкції на цей випадок? Статут? Конституція? - Яку зобов'язані боронити громадяни України?
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