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Заместитель городского головы Пустомыт Лукив задержан при попытке продать гуманитарную помощь, - источник

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Заместитель городского головы Пустомыт Лукив задержан при попытке продать гуманитарную помощь, - источник
Правоохранителями задержан первый заместитель городского головы г. Пустомыты за продажу гуманитарной помощи и получение взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, речь идет о первом заместителе городского Председателя Пустомытовского городского совета Андрее Лукове.

Городской совет получил в виде гуманитарной помощи рейсовые автобусы "Вольво". За передачу автобуса на нужды военных чиновник потребовал 100 тысяч гривен.

Лукива задержали 6 апреля "на горячем" во время получения взятки и доставили в изолятор временного содержания.

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Гнида! У армію не можна. Відправити у Бучу, Ірпінь та інші міста розбирати руїни і діставати останки загиблих. Під вартою. Без рукавиць.
  • Alex Bylim acfe5d4d
    не розумію шо у таких тварин в голові, думаю такі засгуловують на смерть прямо на місці
  • Владислав Носковский
    Чмо.
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