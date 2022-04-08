Байден приветствует приостановление членства РФ в Совете ООН по правам человека: "Война Путина превратила Россию в международного изгоя"

Президент США Джо Байден приветствует остановку членства РФ в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

"Я приветствую сегодняшнее подавляющее большинство голосов в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, за исключение России из Совета ООН по правам человека. Это значительный шаг со стороны международного сообщества, еще раз демонстрирующий, как война Путина превратила Россию в международного изгоя", - говорится в сообщении.

По словам Байдена, Штаты тесно сотрудничали с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы провести это голосование, поскольку Россия совершает грубые и системные нарушения прав человека.

"Российские войска совершают военные преступления. России нет места в Совете по правам человека. После сегодняшнего исторического голосования Россия не сможет участвовать в работе Совета или распространять там свою дезинформацию", - подчеркнул президент США.

"Мы продолжим работать с ответственными государствами по всему миру, чтобы собирать доказательства, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенное зверство, усилить давление на российскую экономику и изолировать Россию на международной арене", - подытожил американский лидер.

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