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Оккупанты украли фуры и автобусы с гуманитарной помощью для Мелитополя, - Федоров

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Оккупанты украли фуры и автобусы с гуманитарной помощью для Мелитополя, - Федоров
Российские оккупанты украли все автобусы и фуры с гуманитарным грузом, который направлялся в Мелитополь.

Об этом в Facebook рассказал мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Более того, угрожая водителям, они нагло забрали все автобусы и фуры с гуманитарным грузом себе. Это значит, что мелитопольцы и жители района не только не получат жизненно важную помощь - лекарства для тяжелобольных, продукты и средства гигиены, которых уже нет в городе. Люди не смогут уехать из Мелитополя!" – говорится в сообщении.

Федоров отметил, что согласно Женевским конвенциям, гарантом для гуманитарных коридоров является Международный Комитет Красного Креста. Эта организация приняла письменные заверения с обеих сторон о намерениях обеспечить гуманитарный коридор.

"Россия заверила. На бумаге. Однако, как мы видим, свои заверения не выполнила. Случай с гуманитарной помощью для Мелитополя – яркий пример для всего цивилизованного мира о том, что обещания россии, даже перед международными организациями, ничего не стоят", - подытожил. он.

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Топ комментарии

  • Сергей Якимец f3ff978b
    Вы уже запарили их кормить! Сидит какое то падло, мало того что сдало Юг, так еще и снабжает жрачкой и медикаментами
  • Віктор Степаненко
    Та немає жодних муток . Верещук відкрито допомагає оркам гуманітаркою . Так було задумано і не здивуюсь якщо і "трішки" орками проплачено Верещук .
  • Павлик морозов ad28c691
    С гуманитаркой какие то мутки.Пора бы эту Верещучку мордой по асвальту потереть.
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