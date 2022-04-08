Оккупанты украли фуры и автобусы с гуманитарной помощью для Мелитополя, - Федоров

Российские оккупанты украли все автобусы и фуры с гуманитарным грузом, который направлялся в Мелитополь.

Об этом в Facebook рассказал мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Более того, угрожая водителям, они нагло забрали все автобусы и фуры с гуманитарным грузом себе. Это значит, что мелитопольцы и жители района не только не получат жизненно важную помощь - лекарства для тяжелобольных, продукты и средства гигиены, которых уже нет в городе. Люди не смогут уехать из Мелитополя!" – говорится в сообщении.

Федоров отметил, что согласно Женевским конвенциям, гарантом для гуманитарных коридоров является Международный Комитет Красного Креста. Эта организация приняла письменные заверения с обеих сторон о намерениях обеспечить гуманитарный коридор.

"Россия заверила. На бумаге. Однако, как мы видим, свои заверения не выполнила. Случай с гуманитарной помощью для Мелитополя – яркий пример для всего цивилизованного мира о том, что обещания россии, даже перед международными организациями, ничего не стоят", - подытожил. он.

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