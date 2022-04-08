Украина превратилась в одну из самых заминированных стран мира, - Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина превратилась в одну из наиболее заминированных стран мира

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Верещук рассказала в интервью итальянскому телевидению Sky TG24.



Вокруг Киева ситуация уже менее напряженная, но она остается очень сложной и опасной из-за огромного количества заминированной территории.



"К сожалению, в результате полномасштабной российской агрессии Украина стала страной, имеющей одну из самых больших по площади заминированных территорий в мире. Из-за большой опасности во многие города и городки очень трудно добраться. Таким образом, власти сейчас делают все, чтобы как можно быстрее ликвидировать остатки снарядов, ракет, обезвредить большое количество мин - и дать возможность регулярно доставлять жителям таких населенных пунктов медицинские препараты, воду, еду, товары первой необходимости", - сказала Ирина Верещук.

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