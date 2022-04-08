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"Рельсовые партизаны": на белорусской железной дороге уже более 80 диверсий

17 20219
"Рельсовые партизаны": на белорусской железной дороге уже более 80 диверсий
Белорусские партизаны откликнулись на призыв украинцев устроить "рельсовую войну" и помешать России перебрасывать в Украину солдат, оружие и технику для продолжения войны.

В МВД Беларуси сообщили, что с тех пор зафиксировали на железной дороге более 80 актов "терроризма и саботажа". Все нападения имели схожий почерк, сообщает государственный телеканал "Беларусь 1", передает Цензор.НЕТ.

Режим диктатора Александра Лукашенко начал репрессии против "рельсовых партизан". В последние недели правоохранители задержали десятки железнодорожников и подозреваемых в нападениях.

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Топ комментарии

  • Валерий Викторович 053e9aad
    БЕЛОРУСЫ !!!!! Если не хотите Бучу на своей земле , ****** русню !!!!
  • Владимир Иванец
    Бєларуси просипаються!
    Респект, сябри! На кацапах натренуєтеся і свого ушльопка вусатого під откос пустити зможете!
  • Мистер Икс 00711c20
    Что-что а партизанить белорусы могут добре ...смерть кацапским оккупантам и для них актуально ....
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