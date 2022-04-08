"Рельсовые партизаны": на белорусской железной дороге уже более 80 диверсий

Белорусские партизаны откликнулись на призыв украинцев устроить "рельсовую войну" и помешать России перебрасывать в Украину солдат, оружие и технику для продолжения войны.

В МВД Беларуси сообщили, что с тех пор зафиксировали на железной дороге более 80 актов "терроризма и саботажа". Все нападения имели схожий почерк, сообщает государственный телеканал "Беларусь 1", передает Цензор.НЕТ.

Режим диктатора Александра Лукашенко начал репрессии против "рельсовых партизан". В последние недели правоохранители задержали десятки железнодорожников и подозреваемых в нападениях.

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