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США одобрили передачу Украине партии Stinger, Javelin и дронов Switchblade

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США одобрили передачу Украине партии Stinger, Javelin и дронов Switchblade
США одобрили передачу Украине тысяч комплексов Stinger и Javelin, сотен беспилотников-камикадзе Switchblade для защиты в войне против РФ.

Об этом идет речь в сообщении Минобороны США, передает Цензор.НЕТ.

Сообщения о вооружении появились после того, как США утвердили еще $100 млн в поддержку для Украины.

В Пентагоне обнародовали список вооружения, как уже прибывшего в Украину, так и того, которое еще будет поставлено.

В список оружия для Украины входят:

  • Более 1400 зенитных комплексов Stinger
  • Более 5000 противотанковых систем Javelin
  • Более 7000 других противотанковых систем
  • Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов SwitchBlade
  • Четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами
  • Четыре противоминометные радиолокационные системы
  • Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины
  • Более 50 млн патронов
  • 45 тыс. комплектов бронежилетов и касок
  • Ракетные системы с лазерной наводкой
  • Беспилотные воздушные системы Puma
  • Приборы ночного видения, тепловизионные системы и системы связи, оптика
  • Коммерческие услуги спутниковой съемки.

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Как отмечает CNN, таким образом, общая помощь США Украине составляет примерно $1,7 млрд с начала российского вторжения. Эта сумма включает и $300 млн, одобренных в рамках инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой новое оружие будет закуплено у оборонных подрядчиков для отправки в Украину.

Топ комментарии

  • Денис Коновалов 4caafe82
    Щира подяка БРАТИ!
  • Yaroslav Vinnitsa
    Switchblade особо порадует кацапских артиллеристов. По быстрому отстреляться и сбежать от ответки уже не вариант, от этой ответки не сбежишь.
  • Бенина Мама
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