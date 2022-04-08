США одобрили передачу Украине партии Stinger, Javelin и дронов Switchblade
15 62374
США одобрили передачу Украине тысяч комплексов Stinger и Javelin, сотен беспилотников-камикадзе Switchblade для защиты в войне против РФ.
Об этом идет речь в сообщении Минобороны США, передает Цензор.НЕТ.
Сообщения о вооружении появились после того, как США утвердили еще $100 млн в поддержку для Украины.
В Пентагоне обнародовали список вооружения, как уже прибывшего в Украину, так и того, которое еще будет поставлено.
В список оружия для Украины входят:
- Более 1400 зенитных комплексов Stinger
- Более 5000 противотанковых систем Javelin
- Более 7000 других противотанковых систем
- Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов SwitchBlade
- Четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами
- Четыре противоминометные радиолокационные системы
- Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины
- Более 50 млн патронов
- 45 тыс. комплектов бронежилетов и касок
- Ракетные системы с лазерной наводкой
- Беспилотные воздушные системы Puma
- Приборы ночного видения, тепловизионные системы и системы связи, оптика
- Коммерческие услуги спутниковой съемки.
Как отмечает CNN, таким образом, общая помощь США Украине составляет примерно $1,7 млрд с начала российского вторжения. Эта сумма включает и $300 млн, одобренных в рамках инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой новое оружие будет закуплено у оборонных подрядчиков для отправки в Украину.