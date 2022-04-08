США одобрили передачу Украине партии Stinger, Javelin и дронов Switchblade

США одобрили передачу Украине тысяч комплексов Stinger и Javelin, сотен беспилотников-камикадзе Switchblade для защиты в войне против РФ.

Об этом идет речь в сообщении Минобороны США, передает Цензор.НЕТ.

Сообщения о вооружении появились после того, как США утвердили еще $100 млн в поддержку для Украины.

В Пентагоне обнародовали список вооружения, как уже прибывшего в Украину, так и того, которое еще будет поставлено.

В список оружия для Украины входят:

Более 1400 зенитных комплексов Stinger

Более 5000 противотанковых систем Javelin

Более 7000 других противотанковых систем

Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов SwitchBlade

Четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами

Четыре противоминометные радиолокационные системы

Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины

Более 50 млн патронов

45 тыс. комплектов бронежилетов и касок

Ракетные системы с лазерной наводкой

Беспилотные воздушные системы Puma

Приборы ночного видения, тепловизионные системы и системы связи, оптика

Коммерческие услуги спутниковой съемки.

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Как отмечает CNN, таким образом, общая помощь США Украине составляет примерно $1,7 млрд с начала российского вторжения. Эта сумма включает и $300 млн, одобренных в рамках инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой новое оружие будет закуплено у оборонных подрядчиков для отправки в Украину.