Десять гуманитарных коридоров запланировано на 8 апреля, - Верещук

На пятницу, 8 апреля, согласовано 10 гуманитарных коридоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в телеграм-канале.

Коридоры согласованы по следующим маршрутам:

Донецкая область:



▪️Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).



Запорожская область:



▪️Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусах).



▪️Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусах).



Место сбора: ул. Шевченко, 5



▪️Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте).



При возвращении оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.

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▪️Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте).



Место сбора автомобилей объявят местные власти.



Луганская область:



▪️Северодонецк – Бахмут.



Место собора: проспект Химиков, 28.



▪️Лисичанск – Бахмут.



Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.



▪️Попасная – Бахмут.



Место сбора: ул. Первомайская, 42.



▪️с. Горское – Бахмут.



Место сбора: вул. Гагарина, 13.



▪️Рубежное – Бахмут.