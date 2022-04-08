Десять гуманитарных коридоров запланировано на 8 апреля, - Верещук
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в телеграм-канале.
Коридоры согласованы по следующим маршрутам:
Донецкая область:
▪️Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область:
▪️Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусах).
▪️Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусах).
Место сбора: ул. Шевченко, 5
▪️Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте).
При возвращении оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.
▪️Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте).
Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область:
▪️Северодонецк – Бахмут.
Место собора: проспект Химиков, 28.
▪️Лисичанск – Бахмут.
Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
▪️Попасная – Бахмут.
Место сбора: ул. Первомайская, 42.
▪️с. Горское – Бахмут.
Место сбора: вул. Гагарина, 13.
▪️Рубежное – Бахмут.