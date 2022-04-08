Ситуация в регионах: ракетный удар по Одесчине, россияне продолжают мародерить в Херсонской области, обстрелы Харьковщины и Донбасса, - отчеты ОВА
Об этом свидетельствуют данные председателей ОГА (ОВА) по состоянию на 8 утра пятницы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Харьков: ночью враг снова обстрелял из артиллерии жилые районы города: Салтовка, ХТЗ, Алексеевка. 14 пострадавших, 1 женщина погибла.
По области россияне нанесли удары по Дергачам и Балаклее.
Кроме того, оккупанты повредили железную дорогу в Барвинково, пострадавших нет.
Бои продолжаются в Изюмском направлении.
Луганщина: продолжаются постоянные минометные обстрелы и позиционные бои в Кременной, Попасной, Рубежном. Вечером враг сосредоточился на Лисичанске, где загорелись еще два дома.
На территории области произошло 24 пожара в жилом фонде в результате обстрелов. Один человек погиб.
Донетчина: российские войска обостряют ситуацию, "поджимая" в районах Угледара, Марьинки, Авдеевки, Бахмута, Торецкого и Очеретиного.
В четверг были удары с вертолета по Угледару, Славянску (ракета ХА55), в результате чего было повреждено более 10 домов.
Кроме того, были заблокированы три эвакуационных поезда. Разблокировано движение только ближе к полуночи. В настоящее время поезда двигаются по маршруту во Львов и Хмельницкий.
В результате обстрелов – трое раненых гражданских.
"Мариуполь – без изменений. Блокада, гуманитарная катастрофа, зачистки, уличные позиционные бои. Защитники города сражаются, оттягивая на себя значительные силы противника", – говорится в сообщении.
Одесская область: в результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области около 22:50. Подробности уточняются.
Николаевская область: по всей территории ночь была относительно спокойной, кроме Баштанского района, там были обстрелы. Детали выясняются.
Херсонщина: ночью в области были слышны взрывы. Информация о последствиях отсутствует.
В целом ситуация на Херсонщине становится более критической: гуманитарная катастрофа во многих селах, отсутствие воды и света, а главное – лекарства, отмечает власть.
Россияне продолжают мародерить.
Относительно спокойно ночь прошла во многих регионах Украины: на Волыни, Закарпатье, Днепропетровщине, Ривненщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой областях, в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской областях, на Житомирщине, Черкасчине, Чернигове и Полтавской области.