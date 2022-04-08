Оккупанты конфисковали автобусы с гуманитарной помощью для жителей Мелитополя, - глава Запорожской ОВА Старух

Оккупационные войска конфисковали автобусы с гуманитарной помощью для жителей Мелитополя.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Информация о колонне автобусов, которые ехали в город Мелитополь с гуманитарной помощью. Потом мы ждали их с эвакуированными людьми. Водителям сказали пересесть в один автобус и возвращаться назад. Остальные автобусы рашисты конфисковали", - отметил он.

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