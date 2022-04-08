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Оккупанты конфисковали автобусы с гуманитарной помощью для жителей Мелитополя, - глава Запорожской ОВА Старух

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Оккупанты конфисковали автобусы с гуманитарной помощью для жителей Мелитополя, - глава Запорожской ОВА Старух
Оккупационные войска конфисковали автобусы с гуманитарной помощью для жителей Мелитополя.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Информация о колонне автобусов, которые ехали в город Мелитополь с гуманитарной помощью. Потом мы ждали их с эвакуированными людьми. Водителям сказали пересесть в один автобус и возвращаться назад. Остальные автобусы рашисты конфисковали", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Катерина b65b6460
    Вимагаємо арештувати Верещук!!! Якого біса ця тварина постійно і постійно забезпечує рашистів?!
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    так відбувається постійно. Верещук та червоний хрест допомагають окупантам як можуть. Скоро постачатимуть їм зброю
  • І ШО?
    специально обезьян кормим? Который раз отнимают... Верещук лично пусть доставляет. Сама договорилась, сама доставила.
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