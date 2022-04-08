"Новая почта" приостанавливает работу отделений в Донецкой области. Клиентам советуют получить посылки сегодня
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"Новая почта" с 9 апреля временно приостанавливает работу отделений в Донецкой области.
Об этом сообщается на сайте компании, передает Цензор.НЕТ.
"С 9 апреля Новая почта временно приостанавливает работу отделений в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Клиентам компании предлагается получить отправления и грузы, которые уже поступили в отделения, как можно раньше в пятницу, 8 апреля. Все отделения в регионе будут работать по сокращенному графику.
Также отправки и грузы можно бесплатно переадресовать на любое отделение или почтомат, которые работают в других областях Украины.