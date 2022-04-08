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С начала войны оккупанты повредили в Николаевской области почти 2400 гражданских объектов

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С начала войны оккупанты повредили в Николаевской области почти 2400 гражданских объектов
В Николаевской области в результате обстрелов российскими войсками городов и сел области, поврежден частично или полностью 2391 гражданский объект.

Об этом сообщает пресс-служба ОВА в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 8 апреля с начала российского вторжения в Николаевской области поврежден частично или полностью 2391 гражданский объект.

Из них:

  • объекты жилого фонда – 1774,
  • медицинские учреждения – 23,
  • образовательные учреждения – 124,
  • заведения культуры – 43,
  • объекты промышленных предприятий – 18,
  • объекты жизнеобеспечения: газо – 79, электро – 197, водо – 7, теплоснабжения – 7,
  • другие не военные объекты – 119", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

По состоянию на 8 апреля "Николаевоблэнерго" проводятся ремонты на 12 подстанциях.

Также в настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 83 населенных пунктах (в одном – частично) Баштанского и Николаевского районов.

Без газоснабжения находятся 780 потребителей.

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