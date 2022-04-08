С начала войны оккупанты повредили в Николаевской области почти 2400 гражданских объектов
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В Николаевской области в результате обстрелов российскими войсками городов и сел области, поврежден частично или полностью 2391 гражданский объект.
Об этом сообщает пресс-служба ОВА в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 8 апреля с начала российского вторжения в Николаевской области поврежден частично или полностью 2391 гражданский объект.
Из них:
- объекты жилого фонда – 1774,
- медицинские учреждения – 23,
- образовательные учреждения – 124,
- заведения культуры – 43,
- объекты промышленных предприятий – 18,
- объекты жизнеобеспечения: газо – 79, электро – 197, водо – 7, теплоснабжения – 7,
- другие не военные объекты – 119", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.
По состоянию на 8 апреля "Николаевоблэнерго" проводятся ремонты на 12 подстанциях.
Также в настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 83 населенных пунктах (в одном – частично) Баштанского и Николаевского районов.
Без газоснабжения находятся 780 потребителей.