Расходы на зарплаты госслужащим сократили на 10%, - Шмыгаль

Общие расходы на оплату заработных плат в государственной сфере, кроме бюджетников, сокращены на 10%.

Об этом рассказал Денис Шмыгаль в интервью в едином информационном марафоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Общие расходы на уплату заработных плат в государственном секторе, кроме бюджетной сферы, – подразумеваются не учителя, не медики, а госслужащие, мы уже сократили на 10%", – отметил глава правительства.

Он пояснил, что сокращение указанных расходов – в сфере Кабмина, Офиса Президента, Верховной Рады.

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Шмыгаль заверил, что все от чего можно отказаться, государство отказывается и отправляет на нужды армии.

По его словам, остановлены абсолютно все капитальные расходы, частично сокращены текущие расходы на 10% - это позволило наполнить резервный фонд государства на 73 млрд грн, чтобы финансировать войска.

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