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Расходы на зарплаты госслужащим сократили на 10%, - Шмыгаль

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Расходы на зарплаты госслужащим сократили на 10%, - Шмыгаль
Общие расходы на оплату заработных плат в государственной сфере, кроме бюджетников, сокращены на 10%.

Об этом рассказал Денис Шмыгаль в интервью в едином информационном марафоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Общие расходы на уплату заработных плат в государственном секторе, кроме бюджетной сферы, – подразумеваются не учителя, не медики, а госслужащие, мы уже сократили на 10%", – отметил глава правительства.

Он пояснил, что сокращение указанных расходов – в сфере Кабмина, Офиса Президента, Верховной Рады.

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Шмыгаль заверил, что все от чего можно отказаться, государство отказывается и отправляет на нужды армии.

По его словам, остановлены абсолютно все капитальные расходы, частично сокращены текущие расходы на 10% - это позволило наполнить резервный фонд государства на 73 млрд грн, чтобы финансировать войска.

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Топ комментарии

  • Олег Іванів
    Держслужбовцям-зрадникам на окупованих територіях також платите зарплатню? На 50 відсотків скорочуйте дармоїдів в державній службі. Зараз все на армію має йти.
  • Юрий Власенко 8b8aeb88
    Славному ДБР підніміть.
  • Тунгусский метеорит
    Тобто, сер Лєщ, що отримував 70 млн, тепер отримає 65 млн?
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