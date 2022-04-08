Расходы на зарплаты госслужащим сократили на 10%, - Шмыгаль
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Общие расходы на оплату заработных плат в государственной сфере, кроме бюджетников, сокращены на 10%.
Об этом рассказал Денис Шмыгаль в интервью в едином информационном марафоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Общие расходы на уплату заработных плат в государственном секторе, кроме бюджетной сферы, – подразумеваются не учителя, не медики, а госслужащие, мы уже сократили на 10%", – отметил глава правительства.
Он пояснил, что сокращение указанных расходов – в сфере Кабмина, Офиса Президента, Верховной Рады.
Шмыгаль заверил, что все от чего можно отказаться, государство отказывается и отправляет на нужды армии.
По его словам, остановлены абсолютно все капитальные расходы, частично сокращены текущие расходы на 10% - это позволило наполнить резервный фонд государства на 73 млрд грн, чтобы финансировать войска.