На российском рынке продолжают работать 149 международных компаний, - Ермак. ИНФОГРАФИКА
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С Россией продолжают работать 149 международных компаний.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в телеграм-канале.
Он опубликовал данные аналитиков Yale School of Management, которые показали, компании каких стран до сих пор продолжают работать с РФ.
В частности это 42 китайских компании, 28 французских, 22 американских, 21 индийская, 13 немецких, 13 японских, 10 итальянских.
"Мы активизируем работу с правительствами стран, чтобы они нашли нужные слова для прекращения работы компаний с Россией. Ведь каждый доллар в бюджет России - это кровь наших детей", - подчеркнул Ермак.