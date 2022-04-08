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На российском рынке продолжают работать 149 международных компаний, - Ермак. ИНФОГРАФИКА

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С Россией продолжают работать 149 международных компаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в телеграм-канале.

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Он опубликовал данные аналитиков Yale School of Management, которые показали, компании каких стран до сих пор продолжают работать с РФ.

В частности это 42 китайских компании, 28 французских, 22 американских, 21 индийская, 13 немецких, 13 японских, 10 итальянских.

На российском рынке продолжают работать 149 международных компаний, - Ермак 01

"Мы активизируем работу с правительствами стран, чтобы они нашли нужные слова для прекращения работы компаний с Россией. Ведь каждый доллар в бюджет России - это кровь наших детей", - подчеркнул Ермак.

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Топ комментарии

  • A San
    Краще розкрити інформацію ,скільки російських агентів працює в Україні.
  • Шимус
    завхоз подал голос из спины вовки послушайте великого завхозия
  • SergTranscarpathian
    Можно не друкувати новини де фігурує цей чорт Єрмак?
    І так важко, а коли усвідомлюєш що ФСБшника намагаються замість затримання і ув'язнення відбілити, зникає надія на майбутнє.
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