Общие потери РФ с начала войны – около 19 тыс. человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, 700 танков и 1 891 бронированная машина
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 апреля потери личного состава противника составляют около 19 тысяч человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 19 000 человек,
танков ‒ 700 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1 891 ед,
артиллерийских систем – 333 ед,
РСЗО - 108 ед,
средства ПВО - 55 ед,
самолетов – 150 ед,
вертолетов – 135 ед,
автомобильной техники - 1 361 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.
Специальная техника – 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.