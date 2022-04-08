Общие потери РФ с начала войны – около 19 тыс. человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, 700 танков и 1 891 бронированная машина

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 апреля потери личного состава противника составляют около 19 тысяч человек.